Стрельба произошла в пустыне в Техасе

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12.07.2021, 5:38, Новости дня
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Жертвой стрельбы в Эль-Пасо (Техас, США) стал один человек, еще пятеро получили серьезные ранения, сообщила местная полиция.

Стрельбу устроили в пустыне рядом с городом – местные жители приезжают туда, чтобы устроить вечеринки или покататься на джипах по песчаным дюнам. Убит 21-летний молодой человек. Недалеко от места стрельбы находятся школьный спортивный комплект и студенческий центр. Правоохранители не раз устраивали рейды, чтобы пресечь употребление несовершеннолетними алкоголя и наркотиков, а также «бездумную» стрельбу. После такой стрельбы следу от пуль находят на близлежащих домах, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Paso Times.

Напомним, на днях в океанариуме в американском Хьюстоне произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, один получил ранения.



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