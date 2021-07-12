Стрельба произошла в пустыне в Техасе

Жертвой стрельбы в Эль-Пасо (Техас, США) стал один человек, еще пятеро получили серьезные ранения, сообщила местная полиция.

Стрельбу устроили в пустыне рядом с городом – местные жители приезжают туда, чтобы устроить вечеринки или покататься на джипах по песчаным дюнам. Убит 21-летний молодой человек. Недалеко от места стрельбы находятся школьный спортивный комплект и студенческий центр. Правоохранители не раз устраивали рейды, чтобы пресечь употребление несовершеннолетними алкоголя и наркотиков, а также «бездумную» стрельбу. После такой стрельбы следу от пуль находят на близлежащих домах, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Paso Times.

Напомним, на днях в океанариуме в американском Хьюстоне произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, один получил ранения.