В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией

Германии следует выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство», в которое войдет и Россия, сообщил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

По словам политика, ЕС «попросту не может быть реформирован», так что стране «необходимо выйти» из него. Хрупалла посетовал на то, что психологическая война союзников после Второй мировой войны оказала сильное влияние на национальную идентичность немцев. В частности, он указал на «стратегию по дезинформации», которую США используют против газопровода «Северный поток – 2». Однако другой сопредседатель партии Йорг Мойтен счел идею выхода из Евросоюза «слабо продуманной», передает РЕН ТВ со ссылкой на Die Welt.

В апреле на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС. Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв партии, заявил газете ВЗГЛЯД, что у Брюсселя «сейчас больше власти и полномочий, чем у Москвы в самый расцвет СССР».