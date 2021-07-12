 

Мнение: Нашествие монголов на Европу

12.07.2021, 5:22, Разное
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Вышло продолжение масштабного цикла роликов про нашествие монголов.
В марте выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6668062.htmlзавершенную часть про нашествие монголов на Русь в период с битвы на Калке в 1223-м году и заканчивая разграблением Киева и разгромом части русских княжеств.

В трех роликах ниже, описываются дальнейшие события связанные с нашествием монголов на Европу, где монгольские орды дошли практически до границ Священной Римской Империи, разгромив армии Польши и Венгрии, пользуясь плодами феодальной раздробленности этих государств.

Монголы разоряют Польшу. Битва при Легнице 1241-го года.

Батый в Венгрии. Битва на реке Шайо 1241-го года.

Отступление Батыя из Европы. Пределы монгольской экспансии.

История с битвами при Легнице и Шайо достаточно наглядно показывает, что катастрофа русских войск на Калке по части организационного бардака не была чем-то исключительным. Венгерские феодалы те еще злобные буратины. Еще и Котяна Сутоевича понапрасну извели.

Источник: Colonel Cassad



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