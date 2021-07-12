 

Мнение: О позорище России

12.07.2021, 5:00, Разное
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Вот уже и ещё один неожиданный удар последовал по России. Помните, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров абсолютно внезапно встретился в Москве с лидерами запрещённого в РФ движения «Талибан»? Казалось, это разумно в свете предстоящего вывода американских войск из Афганистана. Хотя и спорно…

Но вот пришла беда с другой стороны.

В соцсетях пишут, что Лидер талибов извинился за ту самую встречу представителей организации с руководством МИД РФ.

«Хочу принести извинения всем сторонникам. Я понимаю, что такое институт репутации и почему не стоило встречаться с этими людьми» – заявил Ахтар Мансур в интервью телеканалу «Аль – Джазира».

Между прочим, организация «Талибан» признана террористической и её деятельность запрещена на всей территории РФ решением Верховного Суда. Но извинений за это от российских чиновников не последовало. Последовали объяснения в духе так надо было.

ОК, ладно, это вполне возможно – фейк. Да и в Москву прилетали не самые настоящие талибы: делегацию возглавлял шейх Шахабуддин Делавар из катарского представительства талибов.

Но всё же…

Какая у России после этого всего будет #репутация?

Или российскому МИД лавры отечественной футбольной сборной спать спокойно не дают?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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