 

«Спутник V» показал высокую переносимость пожилыми людьми в Сан-Марино

12.07.2021, 4:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми, выводы опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet.

«Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации», – цитирует исследование Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что «данный предварительный анализ также дает основания полагать, что «Спутник V» обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса».

Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было. Возникающие после вакцинирования российским препаратом симптомы были аналогичны другим препаратам.

«Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины «Спутник V» в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности», – сообщил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Исследование проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля среди получивших одну или обе дозы вакцины «Спутник V».

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Умер воевавший в Донбассе рэпер Винт

05.07 / Ученые призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике COVID-19

14.03 / Захарова разъяснила позицию РФ по взаимодействию с ЕС

28.07 / Дано объяснение колебаниям числа случаев COVID-19 в Москве

03.01 / В ДТП в Туве погибли восемь человек

20.12 / Сирийская армия ликвидировала 39 террористов в провинции Хама

03.02 / США обвинили Турцию в подрыве сплоченности и эффективности НАТО

13.02 / “Центрэнерго” о выполнении Нацплана по сокращению выбросов: Надо определить на государственном уровне источники финансирования

05.10 / За сентябрь в Верховной Раде COVID-19 заболели 27 депутатов и сотрудников аппарата

15.05 / Эксперты: Общество «Знание» перезапустит лучшие образовательные практики советского периода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика