 

На базе отдыха в Подмосковье произошла драка со стрельбой

12.07.2021, 4:45, Новости дня
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Трое мужчин устроили драку на базе отдыха в Ногинском районе Московской области, конфликт закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отдел полиции поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие», – приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что два мужчины после драки обратились с травмами в медучреждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел 47-летний житель Москвы, открывший стрельбу из травматического оружия.

Ранее в украинском Николаеве произошла массовая драка со стрельбой, шесть человек задержали.



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