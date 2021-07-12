Человеческую ногу обнаружили у мусорки в Приморском крае

У мусорных баков в Фокино в Приморском крае обнаружена человеческая нога, пишут СМИ.

«Желто-синюю человеческую ногу с неприятным запахом обнаружили утром, 11 июля, возле мусорных баков на улице Усатого, 16, в Фокино», – пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Как заявили эксперты, «останкам около двух-трех дней, а нога на срезе будто зашита». Размер ноги около 40–41, информирует издание. Отмечается, что «мусор вывозят каждый день с утра, поэтому пока не известно, как фрагмент тела оказался возле баков». Указывается, что по предварительной информации, «нога может принадлежать маргинальной личности».