Intel готов потратить огромные средства на создание новых фабрик чипов в Европе

По некоторым данным, американская компания Intel готова вложить в современные производственные мощности на территории Европы до 20 млрд долларов США.

Американцы хотят значительно увеличить выпуск современных чипов, после чего дефицит этих важных для индустрии электроники устройств должен быть преодолен, а сами процессоры стать значительно дешевле.

Сегодня из-за дефицита чипов сокращается выпуск продукции в сфере автомобилестроения, мобильных гаджетов, компьютерной техники и пр. Во время пандемии были нарушены десятилетиями налаживаемые цепи поставок, производители уже не справляются, поясняют аналитики рынка. Поэтому миру нужны новые заводы и фабрики, которые увеличат объем глобального предложения.