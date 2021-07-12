 

Intel готов потратить огромные средства на создание новых фабрик чипов в Европе

12.07.2021, 4:44, Новости дня
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По некоторым данным, американская компания Intel готова вложить в современные производственные мощности на территории Европы до 20 млрд долларов США.

Американцы хотят значительно увеличить выпуск современных чипов, после чего дефицит этих важных для индустрии электроники устройств должен быть преодолен, а сами процессоры стать значительно дешевле.

Сегодня из-за дефицита чипов сокращается выпуск продукции в сфере автомобилестроения, мобильных гаджетов, компьютерной техники и пр. Во время пандемии были нарушены десятилетиями налаживаемые цепи поставок, производители уже не справляются, поясняют аналитики рынка. Поэтому миру нужны новые заводы и фабрики, которые увеличат объем глобального предложения.



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