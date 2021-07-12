 

До 2030 года большинство людей прекратят покупать электронные устройства и гаджеты

12.07.2021, 4:44, Новости дня
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По прогнозам специалистов, уже к началу следующего десятилетия большинство пользователей не будут покупать персональные электронные устройства, а начнут брать их в аренду у операторов связи и интернет-провайдеров.

В целом, данный процесс уже давно начался. Что своего у вас в устройстве, кроме самого «железа», списка контактов и собственноручно созданных файлов? Все программное обеспечение требует постоянного обновления, а когда поддержка прекращается, гаджет превращается, как теперь модно говорить, в обыкновенный кирпич.

Возникает вопрос: зачем покупать устройство? Еще вопрос: выгодно ли провайдерам и операторам работать со значительной частью аудитории, использующей устаревшее оборудование? Очевидно, все заинтересованы в том, чтобы у пользователя всегда было только самое современное «железо». Но для этого надо раздавать его в аренду.



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