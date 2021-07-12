Мнение: Гей-протесты в Грузии

В Тбилиси продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра и главы службы безопасности Грузии.

Причина – на недавнем разгоне гей-акции в Тбилиси сильно избили оператора одного из местных СМИ (досталось там не только ему), которое снимало грузинскую гей-вечеринку. Сегодня же этого оператора нашли дома мертвым. Поэтому, гей-протесты зашли на новый круг.

Вот так вот – вчера гей-парады, сегодня – отставка премьер-министра.

Как не трудно догадаться, если бы не навязчивое, или вернее – навязываемое желание, провести гей-парад в Тбилиси, то и оператор был бы жив и граждане не стремились бы порвать друг друга на части.

С такими делами Грузию в Европу не возьмут. Только радужная революция вернет Грузию на столбовую дорогу цивилизации.

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