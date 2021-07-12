Российский художник Олег Целков умер в Париже

Российский и советский художник Олег Целков скончался на 87-м году жизни, сообщили родственники художника.

«Олег умер в ночь на воскресенье, всего несколько дней не дожил до своего дня рождения: 15 июля ему бы исполнилось 87 лет. Причины смерти на данное время не известны, но несколько недель назад он потерял зрение, и это стало для него тяжелым ударом, который он не перенес», – сказала его дочь Ольга. Она сообщила, что художник будет похоронен во французской Шампани. Отпевание, судя по всему, пройдет в Париже, где умер Целков, передает ТАСС.

Олег Целков родился в семье экономистов, работавших на авиационном заводе. Учился с 1949 по 1953 год в Московском художественном училище МСХШ, один год проучился в Белорусском театрально-художественном институте в Минске, еще год – в Академии художеств им. И.Е. Репина в Ленинграде, откуда был исключен.

Его первая квартирная выставка состоялась в Москве в 1956 году. Первая официальная персональная выставка прошла в 1965 году в Институте атомной физики им. Курчатова в Москве. С 1970-х годов Целков выставляется в Европе и США. В связи с конфликтом, возникшим с советскими властями, художник в 1977 году покинул СССР и проживал в Париже. В июне 2015 года получил гражданство Российской Федерации.

В 2004 году в РФ прошли две его персональные выставки. В 2005 году Целков был удостоен премии «Триумф». В одном из своих интервью художник заявил, что «не скучает во Франции по России».