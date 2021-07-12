Путин поздравил россиян с Днем рыбака

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником – Днем рыбака, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поздравляю с праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса РФ и, конечно, многочисленных любителей рыбной ловли. Здоровья вам и всего наилучшего», – приводится поздравление главы государства на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс «занимает важное место в отечественной экономике, играет значимую роль в укреплении продовольственной безопасности, способствует развитию и социальному благополучию целого ряда наших регионов, обеспечивает десятки и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в смежных отраслях».

Президент отметил, что в последние годы приняты серьезные меры по модернизации рыбоводческих предприятий и перерабатывающих заводов, промыслового флота и внедрению современных экологических стандартов.

«Сегодня необходимо всемерно поддерживать набранные высокие темпы, увеличивать долю отечественной продукции на внутреннем рынке, активно привлекать инвестиции, уверенно выходить на передовые мировые показатели по производительности и безопасности труда, особое внимание уделять отраслевой науке и подготовке кадров, достойному качеству жизни специалистов. Убежден, что опыт, знания и ответственный, по-настоящему профессиональный подход к своим обязанностям помогут вам эффективно решать поставленные задачи», – заключил президент.

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля, учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.