 

Мнение: О вопросе, сломавшем Путина

12.07.2021, 4:06, Разное
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Это действительно роковой вопрос. Даже будучи тысячу раз согласованным по всем линиям, он поставил в тупик всю могущественную властную вертикаль. В результате чего как бы всемогущий и даже несколько всеведущий нынешний глава государства был вынужден иметь бледный вид.

Что теперь пытаются вытравить из памяти всеми силами.

А вопрос-то был жизненным

Во время недавней Прямой линии главе государства задали вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. В качестве примера автор вопроса показал ценники из магазина, где бананы стоят 78 руб. за килограмм, а морковь — 110 руб.

Тогда, бледнея и запинаясь, Национальный лидер™ ответил, что, дескать, «сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет…, это общемировая тенденция: рост цен на продовольствие — везде так происходит»…

Но есть вопрос ещё круче.

В сети есть множество актуальных предложений об оптовых поставках моркови в центральном регионе РФ по цене от 7 руб. до 20 руб. за килограмм и несколько выше. Например, здесь предлагается оптовая поставка по цене 14 руб. за килограмм мин отгрузкой 20 тонн. Кстати, московской торговой сети – всего на день работы.

Вопрос. Каким образом оптовая цена моркови в 14 руб. превращается в розничную по цене 110 руб.? Неужели расфасовка, хранение, логистика, реализация стоят так дорого? И нет ли здесь заговора импортёров и сетей?

Вопрос особенно интересен, если учесть, что Минсельхоз возглавляет Дмитрий Патрушев, сын давнего друга нынешнего президента, секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Кто откроет глаза президенту на делишки его друзей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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