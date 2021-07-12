Италия обыграла Англию по пенальти и выиграла Евро

Сборная Италия обыграла Англию в серии пенальти и выиграла Чемпионат Европы по футболу. В основное время игра, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», закончилась со счетом 1:1.

Счет был открыт уже на 2-ой минуте матча: игрок сборной Англии Люк Шоу точно пробил в ворота после передачи Кирана Триппьера. До конца тайма англичане сохраняли преимущество как в счете, так и на поле, но не смогли забить еще.

После перерыва футболисты Италии стали больше атаковать, и вскоре смогли сравнять счет. На 67-ой минуте итальянцы в штрафной Англии сделали несколько ударов по воротам, англичане смогли их отбить. Затем мяч отскочил к Леонардо Бонуччи, который точно пробил в левый угол.

Из-за большого ажиотажа далеко не все болельщики смогли попасть на стадион. К тому же, из-за коронавирусных ограничений «Уэмбли» разрешили заполнить только до 75% от возможных 90 тысяч зрителей. Самые отчаянные фанаты прорвали ограждения и попытались попасть на стадион незаконно.

Мачт не смогли посмотреть не только болельщики, не попавшие на стадион «Уэмбли», но и россияне. Трансляция матча на сайте ВГТРК — «Смотрим.ру» — постоянно прерывается, жалуются пользователи соцсетей и журналисты Spots.ru. Технические проблемы на сайте ВГТРК возникали и во время других матчей Евро.

В полуфинале сборная Англии обыграла команду Дании со счетом 2:1, Италия оказалась сильнее Испании в серии пенальти. Матч за третье место не проводится с 1980-го года, сейчас УЕФА не выдает бронзовые медали полуфиналистам.

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