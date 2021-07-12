В австралийских садах испытали робота для сбора яблок

Новая модель робота MARS представлена на международном форуме садоводов, который проходил в Австралии. Там автономная машина в течение двух недель занималась сбором урожая поспевших яблок.

Задачей специалистов из Австралийского Университета Монаша было наглядно продемонстрировать способности робота, над созданием которого они трудились последние три года.

В сельском хозяйстве Австралии хроническая нехватка рабочих рук, которая обостряется каждый год в период сбора урожая. Робот не только заменяет обычного наемного сотрудника, но и трудится значительно быстрее него, а процент порчи фруктов в результате падений – мизерный. За минуту машина аккуратно срывает и кладет в ящик 5-6 яблок.