 

Мнение: “Дюна”. Роман и экранизации

12.07.2021, 3:38, Разное
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Хороший ролик про роман Фрэнка Херберта "Дюна" и его различные экранизации.

Лично для меня, "Дюна" никогда не входила в число наиболее любимых научно-фантастических произведений, как впрочем и творчество Херберта. В свое время не поленился и прочел весь цикл романов посвященных Арракису, и чем дальше в лес, тем более громоздкой и претенциозной становилась концепция, что частенько случается с такими большими циклами.

Но конечно трудно не отдать должное тому влиянию, которое самый первый роман оказал на научно-фантастическую литературу и начно-фантастическое кино. Отсылки к нему и сейчас регулярно можно встретить в современной фантстике. Относительно же экранизаций, то мне они скорее нравились своими визуальными образами, нежели адаптациями сюжета.

Источник: Colonel Cassad



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