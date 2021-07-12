Мнение: “Дюна”. Роман и экранизации

Хороший ролик про роман Фрэнка Херберта "Дюна" и его различные экранизации.

Лично для меня, "Дюна" никогда не входила в число наиболее любимых научно-фантастических произведений, как впрочем и творчество Херберта. В свое время не поленился и прочел весь цикл романов посвященных Арракису, и чем дальше в лес, тем более громоздкой и претенциозной становилась концепция, что частенько случается с такими большими циклами.

Но конечно трудно не отдать должное тому влиянию, которое самый первый роман оказал на научно-фантастическую литературу и начно-фантастическое кино. Отсылки к нему и сейчас регулярно можно встретить в современной фантстике. Относительно же экранизаций, то мне они скорее нравились своими визуальными образами, нежели адаптациями сюжета.

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