В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в воскресенье в связи с ливнями и грозами, сообщило региональное МЧС.

«МЧС РК информирует: штормовое предупреждение! В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным крымских синоптиков, в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду.

4 июля три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе в результате разгула стихии погибла женщина.