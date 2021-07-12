 

Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России

12.07.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год.

Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против РФ до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / В посольстве Великобритании опровергли информацию о послаблении санкций против России

10.07 / Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

19.02 / США отозвали заявление Трампа о восстановлении санкций против Ирана

15.04 / Директор ФСБ обвинил иностранные спецслужбы в создании террористических группировок

16.09 / Samsung переходит на технологии 5 нм

01.10 / Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

09.07 / Microsoft выплатит сотрудникам по $ 1,5 тыс. за работу “в этом уникальном и трудном году”

11.01 / Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации

16.02 / Степанов заявил, что НАБУ требует от Минздрава документы о переговорах по поставкам вакцин от коронавируса

10.10 / Вирусолог назвал причину увеличения числа тяжело больных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика