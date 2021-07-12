Эльфа разнесло – Личное мнение

Не прошло и месяца с тех пор, как Моргенштерн согласился жениться на Диларе, как ту разнесло.

Была прелестная девушка-эльф, а стала…



Фото: Соцсети

Толстая стала! Ужас.

Ну, вот что у наших баб в головах, а?

Дилар, ты хотя бы залети, чтобы Моргена своего на алименты выставить, а потом уже массу набирай. Ты даже до ЗАГСа ещё не дошла, а уже пряник наела такой, что в коллаж не влезает.

Красиво же было. Зачем ты так с собой?



Фото: Соцсети

Тебе повезло: родилась с прекрасными чертами лица, но уже их гробишь. Да что там гробишь. Угробила!

Где твои скулы, Дилара? Щёки вместо них наела? До штампа в паспорте не дотерпела? Повелась на сказки Моргенштерна о том, что ты у него — одна такая: особенная любовь до гроба? Расслабилась?

Не тупи.

Будешь толстой — он тебя бросит. Ты уже плохо выглядишь и не вписываешься в образ сексуальной крошки.

Обабилась. Откушалась. Стала как все.

Быстро худей. Иначе просто выпадешь из обоймы. Смотреть на желтозубую тяжёлую тётю в микрошортах не хочет никто.

Так выглядит правда. Нравится она тебе или нет.

А Моргену не верь: толстая ты ему не нужна.

Согласны? Или я не права? Верите в то, что Моргенштерну нужна толстая Дилара?

Девки, ну-ка признавайтесь: сколько нажрали после того, как вас замуж взяли?

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