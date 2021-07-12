Мнение: Чужой праздник

Смотрю финал чемпионата Европы по футболу.

И постоянно в сознании возникает вопрос, а сможет ли сборная России когда-нибудь заиграть, как сборные Англии или Италии? И, увы, ответ отрицательный. Скорей сборная Украины так заиграет…

В общем, праздник большого футбола, похоже, для нас – чужой праздник…

PS Италия чемпион! Какие все-таки молодцы итальянцы. Пропустив гол на первых минутах игры, не смирились, сравняли счет, забив красивейщий ответный гол… А в серии пенальти спортивная удача вполне справедливо оказалась на стороне Италии….

Картинка отсюда

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