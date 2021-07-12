Мнение: Голая Верола

Юзер Верола вчера меня разозлила – взяла да и совершенно беспардонно обвинила меня во лжи. Во-первых, в глумливом тоне отозвалась о болезни в моей семье – “Ой-я-я, целая семья вакцинированных заболела..”, а потом и вовсе разразилась тирадой:

“Сапожник даже не обязательно врёт – хотя это основная версия, естественно – но врать или путать может сама семья. Или не врёт, но у них есть между собой родство, и оно включает генетические детерминанты, которые повышают уязвимость к КОВИДу (есть гены, которые увеличивают шансы заболеть раз в 6). Или вся семья получила плохую или испорченную партию вакцин”.

Тесть, теща и жена – все прививались в разное время, в разных местах (жена в Москве, тесть и теща в Подмосковье), но главное, что поразило – эта вот “основная версия”. Я, получается, придумал болезнь своих собственных близких людей, ради какого-то непонятного хайпа?? То есть я – подлец без чести и совести? В итоге ответил в комменте, пожалуй, излишне резко:

Надо мне вас, Верола, на дуэль вызвать. За это “Сапожник врет”. Вы ведь собственную подлость пытаетесь на меня распространить. Я, мол, готова врать всегда, обо всем и по любому поводу — и все люди такие. А ведь — не все. Отнюдь. Пощечина — и пуля, таков был раньше ответ. Впрочем вы — баба, а у бабы язык как помело. Так что черт с вами

Ответа (на коммент) не последовало – но сегодня Верола выдала нечто уже совсем несусветное. Там уже одно название чего стоит: “Почему я считаю Сапожника серийным убийцей”.

Тут вопрос один: что спровоцировало такой очевидный сдвиг с катушек? И ответ, как говорил Высоцкий, “ужасно прост”: люди так бесятся только в одном случае – когда чувствуют, и с нарастающей силой, свою внутреннюю неправоту. Бесноваться-то можно сколько угодно, но навязчивую мысль так не прогнать: если прививки не помогают (как с самого начала и говорили немногие трезвые эксперты) против постоянно изменяющегося вируса – то ЗАЧЕМ их так тотально навязывают? Чего ради? Откуда этот постоянное накручивание – “заколем 60%… нет, 70-80%… нет, 80-90… нет, давайте всех! Все 100%!! Чтоб ни одна сволочь не ушла!!”

Люди с изначально нестабильной психикой, типа Веролы, постепенно начинают осознавать, что их используют в какой-то жуткой игре с непостижимыми для них целями. И это их ПУГАЕТ. Пугает до такой степени, что они пытаются спастись от неприятных им мыслей единственным доступным им способом – накручивая свой градус агрессивной истерики. Но не против своих “властителей дум” – а против людей типа меня.

Против мальчика, который показывает пальцем на короля и спрашивает, почему он голый.