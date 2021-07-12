 

В Узбекистане запустили стратостат, подумав, что бросают вызов Илону Маску

12.07.2021, 2:58, Новости дня
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Весьма любопытное сообщение появилось в Интернете. Некий узбекский изобретатель Зиёдилла Бутаханов запустил в небо стратостат, который, по его словам, достиг высоты более 42,6 километра. После этого портал Kun.uz опубликовал заявление автора проекта, во время которого был запущен первый узбекский стратостат, что он бросает вызов Илону Маску.

Бутаханов возмущается, что все следят за действиями Маска, хотя, по его словам, «и у нас этим можно заниматься».

Вообще-то стратостаты запускали еще лет сто назад, напоминают специалисты. Чтобы «догнать и обогнать» Илона Маска, надо бы хоть что-то в космос отправить. А полет в стратосферу сегодня – это не такое уж серьезное достижение. И зачем надо было называть стратостат спутником, непонятно.



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