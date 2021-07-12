В РФ появятся свои многоразовые космические ракеты

Данную новость сообщили представители холдинга «Технодинамика», который входит в состав «Ростеха». По их словам, корпорация «Роскосмос» разместила на их предприятии заказ на разработку специальных парашютов, на которых можно будет спускать на землю ступени многоразовых космических ракет.

Если есть потребность в парашютах, значит должны появиться и сами ракеты, отмечают аналитики.

Не исключено, что парашюты понадобятся для ракет «Амур-СПГ», первую ступень которых разработчики планируют использовать до десятка раз. По имеющейся информации, первый старт с использованием данного носителя, в РФ должен состояться через пять лет. Впрочем, о конкретных сроках никто пока официально не заявлял.