 

Мнение: Италия – чемпион Европы 2021

12.07.2021, 2:44, Разное
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Италия выиграла чемпионат Европы.

Что запомнилось.

1. Педомобиль с мячом в начале.
2. Уродский "Смотрим.Ру" или вернее "Несмотрим.ру". Как и в прошлые разы, ближе к концу трансляция обвалилась. Зачем покупать права, если не можете нормально показывать? В итоге, здоровой альтернативой оказался немецкий ZDF через VPN.
3. Англичане как обычно отлетели по пенальти. Для Саутгейта это тоже традиция еще с 1996 года. Улыбнуло, что смазали те, кого он в концовке сам выпустил под пенальти. Подстраховался. Впрочем, особо их не жалко, учитывая левый пенальти в полуфинале.
4. У англичан забивали только белые. BLM наносит ответный удар.
5. Италия заслужила. Не самая яркая, но самая трудовая. Как в 2006.

Источник: Colonel Cassad



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