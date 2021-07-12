Мнение: Молдавские выборы

В Молдавии парламентские выборы. К прозападному президенту Санду теперь добавляется и парламент той же ориентации. Пока идет подсчет голосов, но уже понятно, что прокремлевская партия проигрывает, причем безальтернативно. У Кремля в этом регионе еще есть зацепка в виде Приднестровья, но при идущем развале всей внешней политики это, похоже, тоже ненадолго. Всё как по учебнику – все умирающие империи начинают распадаться с периферии. Путин с его криминальной империей, построенной на связях и отношениях с гангстерскими группировками в странах бывшего Союза, терпит одно поражение за другим. И здесь сложно всё списывать на козни внешних врагов – это очевидный крах всей его модели мафиозного государства.

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