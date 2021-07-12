Английские фанаты сорвали злость на мусорных баках после Евро–2020

Разочарованные поражением сборной Англии по футболу болельщики начали переворачивать мусорные баки в Лондоне, сообщают информационные агентства.

В первые минуты после поражения сборной фанаты возмущались, потом начали обниматься и утешать друг друга. Через какое-то время они принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Кроме того, пытавшимся уехать болельщикам не удалось этого сделать – как минимум три станции в центре Лондона оказались закрыты. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было, на улицах дежурит полиция.

Полиция сообщила, что в день финала были задержаны 45 человек. «Несколько полицейских все еще дежурят и помогают фанатам покидать стадион «Уэмбли» и центр Лондона. Мы следим за вашей безопасностью», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских и друг на друга.