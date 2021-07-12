Задержан возможный координатор операции по убийству президента Гаити

Задержан предполагаемый координатор операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщила местная полиция.

Тем временем генеральная инспекция полиции Гаити запретила охранникам убитого президента покидать страну, они должны будут каждый день отмечаться в генеральной инспекции, оружие у них отобрали. Руководство охраны Моиза подозревают в бездействии. Отметим, что никто из охранников убитого главы государства при нападении не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на Haiti24.

Напомним, и. о. премьер-министра республики Клод Жозеф сообщили, что Моиз подвергся пыткам перед убийством. По данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения.