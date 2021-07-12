 

Число жертв обрушения дома во Флориде достигло 90 человек

12.07.2021, 2:40, Новости дня
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В результате обрушения жилого дома в городке Серфсайд (Флорида, США) погибли 90 человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

Пропавшим без вести числится 31 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

Многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Кава сообщала, что поиск жертв продолжается, но спасательная операция завершена.



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