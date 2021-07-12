Зеленский в Берлине объяснил новому главе ХДС, чего Украина ожидает от нового правительства Германии

“Для Украины важно, чтобы следующее федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают более 60% украинцев, а приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать они продемонстрировали во время революции Достоинства.

В ходе общения политики также затронули тему строительства газопровода “Северный поток – 2”, отмечает пресс-служба президента Украины. Зеленский “подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС”.

“Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского союза, в частности, Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины”, – объяснили в Офисе президента Украины.

Контекст:

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. В программе визита – встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и другими официальными лицами.

Меркель примет Зеленского на ужине 12 июля в федеральной канцелярии в Берлине, среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”. По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом. “Это будет разговор партнеров”, – отмечал глава украинского МИД.

Лашет стал новым председателем партии ХДС в январе этого года. Как правило, лидер партии выступает в качестве кандидата в канцлеры от партии, но популярность 60-летнего Лашета упала из-за плохих результатов ХДС на региональных выборах, а также из-за общего недовольства реакцией правительства на пандемию COVID-19, отмечает Deutsche Welle.

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