Генетики из Нидерландов улучшили гибридную селекцию картофеля

Ученым из Нидерландов удалось клонировать ген Sli, который, по их словам, отвечает за самосовместимость. В результате у них появились новые возможности по гибридной селекции картофеля.

Главная задача не меняется в течение очень долгого времени, говорят исследователи. Необходимо получить такие сорта сельскохозяйственного растения, которые давали бы стабильные и высокие урожаи, а также как можно меньше были подвержены разным болезням.

По словам экспертов, открытие моет привести к революционным изменениям в сельском хозяйстве. Но прежде полученным результатом должны правильно воспользоваться селекционеры. Напомним, что картофель по объему глобального сельскохозяйственного производства же сейчас занимает третье место, уступая только пшенице и рису.