Ученые предлагают добывать медь из субвулканической жидкости
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На сегодня медь является одним из самых дорогих и дефицитных цветных металлов, напоминают эксперты. Однако медные рудники постепенно истощаются, поскольку человек плавит медь уже в течение многих тысяч лет.
Для того чтобы рушить проблему, ученые из РФ и Великобритании предлагают организовать промышленную добычу меди из субвулканических жидкостей.
В них медь составляет примерно 0,7%, в поскольку сырье находится в жидком состоянии, процесс добычи не требует плавки и огромных энергетических затрат. Поэтому добывать медь новым способом может оказаться даже более выгодным делом, чем традиционно из руды. Кстати, извлечь из одного такого месторождения можно до 1,5 млн тонн цветного металла.
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