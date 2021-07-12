 

В РФ создают отечественный электросамолет

12.07.2021, 2:04, Новости дня
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На базе аэродрома в Ельцовке под Новосибирском прошли первые испытания разработок, связанных с созданием отечественного российского самолета на электрической тяге. Ученые сообщают, что самые важные тесты будут проведены к концу текущего года.

Идея сконструировать первый в РФ электросамолет родилась в рамках одного из отечественных стартапов. Но ее подхватили ведущие научно-исследовательские организации и высокотехнологические производственные предприятия страны.

Пока еще неизвестно, сколько времени понадобится для того, чтобы самолет на электрической тяге запустить в производстве. Но работы по созданию действующей модели российского электрического самолета идут успешно, что само по себе радует.



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