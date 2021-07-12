 

Массовое ДТП произошло в Удмуртии из-за пчелы

12.07.2021, 1:46, Новости дня
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Пчела укусила водителя грузовика в Удмуртии, из-за чего он выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Авария произошла в Можгинской районе в Удмуртии, столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.

«По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее власти Подмосковья

предупредили о появлении на лугах пьяных пчел из-за жары.



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