Режим ЧС вступил в силу в Токио перед Олимпиадой

С понедельника за 11 дней до начала Олимпиады в Токио вступает в силу режим чрезвычайной ситуации, сообщают информационные агентства.

Режим ЧС будет действовать всю Олимпиаду и закончится перед Паралимпийскими играми, которые стартуют 24 августа. Режим ЧС включает запрет на подачу алкоголя и использование оборудования для караоке в ресторанах и кафе, прекращение их работы после 20.00. Крупные универмаги и развлекательные центры также не могут работать после 20.00. Музеи, кинотеатры, выставочные залы и театры должны закрываться после 21.00. Численность участников массовых мероприятий не должна превышать 5 тыс. человек, причем залы разрешается заполнять только на 50%, передает РИА «Новости».

Напомним, премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.