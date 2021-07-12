 

Президент Кубы на фоне протестов заявил о готовности драться и умереть

12.07.2021, 1:46, Новости дня
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Первые за многие годы массовые протесты проходят на Кубе, президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о готовности драться и умереть за революцию.

В соцсетях публикуют видео с акций протеста. Судя по видео, в них участвуют тысячи человек. Демонстранты требуют «свободных выборов» и решения социальных проблем. СМИ сообщают о скоплениях людей в восьми городах острова, включая Гавану, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что Диас-Канель направился в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный в 24 км к югу от Гаваны, где проходят массовые манифестации. По словам министра, президент «находится с революционным народом, мобилизованным против империалистической кампании и ее наемных агентов». «Мы ценим международную солидарность и поддержку кубинцев, живущих за границей. Снимите блокаду», – приводит его слова ТАСС.

Президент Кубы призвал «всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни». По его словам, «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, сегодня <…> требуют «гуманитарной интервенции», а также утверждают, что власти не могут контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

«Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», – сказал Диас-Канель.

Государственное телевидение Кубы ведет видеотрансляции с митингов в поддержку руководства страны, проходящих в разных городах республики. В трансляции из города Сьенфуэгос к юго-востоку от Гаваны на митинге насчитывается несколько десятков человек.



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