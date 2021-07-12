Евро 2020 выиграла сборная Италии

Счет в матче Италия – Англия был открыт уже на второй минуте, самый быстрый мяч в финалах чемпионатов Европы забил англичанин Люк Шоу.

На 67-й минуте итальянцы сравняли счет – отличился Леонардо Бонуччи.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1, поэтому арбитр назначил дополнительные два тайма. Мячей с игры зрители больше не увидели.

Была назначена серия 11-метровых ударов. Удачнее их пробили футболисты из Италии – 3:2.

Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

—