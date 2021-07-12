 

В РФ разрабатывают комбинированную технологию получения энергии

12.07.2021, 1:10, Новости дня
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Оказывается, диоксид углерода и прочие парниковые газы, которые в огромном количестве выбрасываются в атмосферу через трубы индустриальных предприятий, можно использовать для получения дополнительной энергии.

Такую идею выдвинули российские ученые из Центра инновационного развития НИУ «МЭИ». Они предлагают создать комбинированный комплекс, источником энергии для которого станет углекислотный теплоноситель.

Первую установку ученые начали разрабатывать совместно со специалистами из «Силовых машин». По словам специалистов, КПД здесь сопоставим с теми показателями, которые присущи парогазовым машинам. Предполагается, что стоимость самих установок также не будет очень высокой.



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