Ученые продолжают спорить об истории появления стремян в Византии

Общепринятое мнение состоит в том, что стремена у европейских всадников появились уже после того, как их начали использовать в византийском войске примерно в седьмом столетии нашей эры. Византийцы же якобы переняли данное очень важное изобретение у аварских племен, пришедших из Азии.

Однако последние исследования заставляют усомниться в данной точке зрения. По мнению ученых, византийцы и сами пытались изобрести нечто подобное на привязанное к седлу стремя. И это могло быть задолго до встречи с аварами.

По словам ученых, стремена не сразу стали металлическими. Вначале это и вовсе могла быть специальная веревочная петля, которая могла спускаться только с одной стороны и использоваться для упора всадника во время ближнего боя. Так или иначе, но следы стремян или чего-то похожего можно найти на несколько столетий раньше.