 

Ученые продолжают спорить об истории появления стремян в Византии

12.07.2021, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Общепринятое мнение состоит в том, что стремена у европейских всадников появились уже после того, как их начали использовать в византийском войске примерно в седьмом столетии нашей эры. Византийцы же якобы переняли данное очень важное изобретение у аварских племен, пришедших из Азии.

Однако последние исследования заставляют усомниться в данной точке зрения. По мнению ученых, византийцы и сами пытались изобрести нечто подобное на привязанное к седлу стремя. И это могло быть задолго до встречи с аварами.

По словам ученых, стремена не сразу стали металлическими. Вначале это и вовсе могла быть специальная веревочная петля, которая могла спускаться только с одной стороны и использоваться для упора всадника во время ближнего боя. Так или иначе, но следы стремян или чего-то похожего можно найти на несколько столетий раньше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Россиян арестовали на Шри-Ланке из-за жуков

10.08 / Глава минюста Ливана подала в отставку

14.08 / Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

28.05 / “Если ты буферная зона – по тебе будут ходить туда-сюда”. Экс-посол в США призвал ускорить вступление Украины в НАТО

07.02 / Китай призвал искать источник коронавируса по всему миру

01.02 / В Индонезии планируют построить 30 плавучих электростанций

01.01 / Хомчак о потерях на Донбассе: Вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад

07.07 / Болсонару заболел. Он сдал тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин

19.12 / При Байдене американцы попадут в рабство к Китаю

10.07 / В Москве заявили о попытке США взять Армению «под внешнее управление»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика