 

В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию в Донбассе

12.07.2021, 0:52, Новости дня
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Снайперская группа украинских ВС подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе при попытке устроить провокацию, два силовика погибли, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«При попытке проведения очередной провокации в ночь на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка [под контролем Киева] в зоне ответственности 24-й бригады [украинских силовиков]», – передает его слова РИА «Новости».

По данным ведомства, погибли два украинских силовика. Филипоненко указал, что происшествие в очередной раз свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих.

Также ранее в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», – сказал Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника.



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