 

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

12.07.2021, 0:52, Новости дня
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Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти.

В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. В овертайме счет не изменился. 

В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС.

Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли».



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