Литва официально отказалаcь выдавать Тихановскую властям Беларуси
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По его словам, партнерам из других стран также направили соответствующие документы, но обратной реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Он официально подтвердил отказ Литвы в ее выдаче и указал на отсутствие мотивировки и правовых оснований.
Швед назвал “преступниками” тех белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся в Литве. Против них в Беларуси возбуждены уголовные дела.
Генпрокурор заявил о “хороших результатах” работы в этом направлении с российскими коллегами.
Контекст:
Сразу после президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года, силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть страну, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.
Тихановская сказала, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.
Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.
После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.
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