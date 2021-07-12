Литва официально отказалаcь выдавать Тихановскую властям Беларуси

По его словам, партнерам из других стран также направили соответствующие документы, но обратной реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Он официально подтвердил отказ Литвы в ее выдаче и указал на отсутствие мотивировки и правовых оснований.

Швед назвал “преступниками” тех белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся в Литве. Против них в Беларуси возбуждены уголовные дела.

Генпрокурор заявил о “хороших результатах” работы в этом направлении с российскими коллегами.

Контекст:

Сразу после президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года, силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть страну, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

Тихановская сказала, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

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