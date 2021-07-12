 

Джокович выиграл второй подряд теннисный турнир “Большого шлема”

12.07.2021, 0:18, Новости дня
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Соперником серба, являющегося первой ракеткой мира, был в финале итальянец Маттео Берреттини (седьмой в мировом рейтинге).

Игра продолжалась почти три с половиной часа и завершилась со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

34-летний Джокович выиграл уже второй турнир Большого шлема подряд. В июне он стал триумфатором Roland Garros.

Победа на Wimbledon – его 20-й титул на турнирах Большого шлема.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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