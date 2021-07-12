В компании UBTECH Robotics показали прототип человекообразного домашнего робота

Менеджеры китайской компании UBTECH Robotics представили домашнего человекообразного робота Walker X, опубликовав видео с ним на своем канале в YouTube.

Как поясняет сам разработчик, в данном случае речь идет не о действующей и готовой к запуску в производство модели, а всего лишь о прототипе.

Особое внимание представители компании обращают на руки робота. Они очень похожи на человеческие и способны обеспечивать мелкую моторику. Кроме того, во время передвижения робот демонстрирует удивительную устойчивость. Он не упадет, даже если его толкнуть. По квартире эта автономная машина способна передвигаться со скоростью до 3 километров в час. При этом робот отлично «видит» препятствия и обходит их стороной.