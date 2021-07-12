Facebook поможет обучению домашних роботов

Владельцы популярной социальной сети создали специальное исследовательское подразделение под названием Facebook AI, задачей которого станет эффективное обучение домашних роботов.

Как пояснили представители Facebook, речь идет о создании виртуальной среды для различных роботов, благодаря которой адаптация домашнего робота к конкретным бытовым условиям должна пройти в 55 раз быстрее, чем при использовании стандартных средств.

Например, если вы хотите, чтобы робот сразу же «понял», какие ящики стола или шкафа ему нужно открыть для получения тех или иных вещей, то виртуальная разработка Facebook научит его этому сразу же. Подробнее о том, как работает система, можно узнать на отдельной странице Facebook.