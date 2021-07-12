Для помощи в тушении лесов в России введут акциз на спички и зажигалки

Постановлением правительства от 12 июля утвержден новый вид акцизного сбора.

Облагаться 10-процентным налогом будут спички и зажигалки. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, средства пойдут на тушение ежегодных лесных пожаров.

– Средств, выделяемых на тушение лесных из резервного фонда, становится недостаточно. Министерству чрезвычайных ситуаций приходится экономить и привлекать к процессу волонтеров. Благо, они никогда не отказывают, но им тоже необходима еда и помещения для проживания. Чтобы исправить ситуацию правительство вынуждено прибегнуть к такой мере как введение дополнительного акцизного сбора на производство спичек и зажигалок. Считаю такое решение справедливым, ведь основная причина возникновения пожаров – неумелое обращение с огнём. Таким образом мы хоть как-то компенсируем ущерб, наносимый недобросовестными гражданами, — пояснил Мишустин.

Эксперты министерств торговли оценили возможность роста цен на эти категории товаров. По предварительной оценке в связи с введением нового налога, а также повышением уже действующих и росту инфляции спички и зажигалки могут вырасти в рознице на 20-30%.

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