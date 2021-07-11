Израиль успешно испытал лазер-перехватчик воздушного базирования

В Израиле успешно завершены испытания лазера-перехватчика, установленного на самолете, тесты проводило управление исследований и разработок министерства обороны страны, концерн Elbit и ВВС Израиля.

Лазер успешно сбил беспилотники, летавшие на различной высоте и на разной скорости, передает Mignews.

Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что новый лазер-перехватчик увеличит возможности обороны.

«Я поздравляю управление исследований и разработок, Elbit Systems и ВВС с новым технологическим прорывом. Сегодня вы приблизили день завершения создания многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля. Лазер увеличит наши возможности обороны», – сообщил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая страна занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится РФ – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась?