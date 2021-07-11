Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в «Газель» в КБР

В результате ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы, информирует МВД по КБР.

ДТП произошло на 434-м км автодороги «Кавказ». Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «Газель», которая ехала по маршруту «Куба-Таба – Нальчик». 39-летний водитель Mercedes «получил травмы, несовместимые с жизнью». 60-летний водитель маршрутки и его пассажиры доставлены в больницы, передает РИА «Новости».