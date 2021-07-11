 

Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в «Газель» в КБР

11.07.2021, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы, информирует МВД по КБР.

ДТП произошло на 434-м км автодороги «Кавказ». Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «Газель», которая ехала по маршруту «Куба-Таба – Нальчик». 39-летний водитель Mercedes «получил травмы, несовместимые с жизнью». 60-летний водитель маршрутки и его пассажиры доставлены в больницы, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Бразильская система здравоохранения на грани обрушения из-за Covid-19

29.04 / Insider – журналистка уволилась из New York Post после того, как её заставили писать фейк о Камале Харрис

09.06 / “В шапочке – точная ксерокопия Димы”. Дмитрий Монатик показал сыновей на Аллее славы

01.07 / В мире сделали более 3 млрд прививок от коронавируса

24.04 / Боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, стреляли из жилых кварталов – штаб ООС

20.08 / Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты

31.12 / Грета Тунберг – пандемия показала, что только наука спасёт мир

10.07 / Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе

22.04 / МОК объявил о создании киберспортивной олимпийской серии

16.10 / В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика