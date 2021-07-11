В Туркменистане опровергли информацию об усилении обороны на границе с Афганистаном

Министерство обвинило российские медиа, в частности телеканал РБК, в распространении “недоказанных и очевидно предвзятых сообщений” об усилении войск на границе с Афганистаном.

“Благодаря братским отношениям между двумя соседними государствами и их народами туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества. По данным министерства обороны Туркменистана, все военные подразделения, их личный состав и военное оборудование, которое есть в распоряжении министерства, остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнять запланированные учения в соответствии с программой”, – отметили в МИД.

В сообщении подчеркивается, что Туркменистан стремится поддерживать и укреплять “миролюбивые и добрососедские” связи с Афганистаном.

“Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле”, – заявили дипломаты.

В РБК сказали, что при подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе использовали информацию издания Turkmen.news, пишет “РИА-Новости”. Информация портала была основана на фотографиях, свидетельствах очевидцев и сообщениях источников, прокомментировал руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Контекст:

Turkmen.news писало о том, что утром 9 июля в туркменский город Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл состав с тяжелой военной техникой, а именно танками, пушками и бронетранспортерами. Издание располагало подтверждающими эту информацию фотографиями, но не опубликовало их в интересах безопасности источников.

О стягивании техники к туркмено-афганской границе также сообщали источники агентства “Хроника Туркменистана”. По его данным, в Серхетабад перебросили подразделения из городов Каахк, Теджен и Тахта-Базар, а также бронетранспортеры и артиллерию. По информации собеседников агентства, в центральном госпитале пограничных войск и министерстве нацбезопасности Туркменистана готовились к приему раненных.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками “Талибан”. Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру “Овез”.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации с талибами.

На сложившийся кризис отреагировал президент России Владимир Путин. Он обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна тоже граничит с Афганистаном.

Кроме этого, талибы захватили один из КПП на границе Афганистана с Ираном. Некоторые афганские пограничники и таможенники вынужденно бежали в Иран, но их вернули на самолете в Кабул.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

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