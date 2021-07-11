Конюхов решил провести две недели в полном одиночестве на Северном полюсе

Путешественник Федор Конюхов намерен две недели провести в полном одиночестве и абсолютной тишине на Северном полюсе. Он стал одним из особенных гостей на рейсе ледокола «50 лет Победы» к макушке Земли.

«Сколько раз я бывал на Северном полюсе, ни разу не видел белого медведя. Думаю, буду там в полном одиночестве», – передает слова путешественника «Комсомольская правда».

Рейс ледокола «50 лет Победы» посвящен 80-летию полярных конвоев и запуску проекта «Чистая Арктика».

«Я люблю Арктику и особенно Северный полюс, скучаю по нему, был и в одиночку, и командой, добрался сюда на собачьих упряжках, вертолете, ледоколе. Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН разработал научную программу по замерам в океане, и в том числе и изучению микропастика. Я везу с собой приборы, которые должны работать в полной тишине – на точность замеров может повлиять не только шум ледокола, но и дизельных генераторов лагеря, поэтому я и останусь в полном одиночестве на льдине. Главное, чтобы льдина не трескалась, в институте меня попросили не утопить технику. По расчетам, через две недели меня отнесет на 100-120 километров в сторону Гренландии и Шпицбергена», – рассказал 9-летний Конюхов.

С собой путешественник берет сигнальные ракеты и другие приспособления, которые помогут отпугнуть диких животных.

Рейс ледокола «50 лет Победы» привлечет внимание к тому, что федеральный проект «Чистая Арктика» должен воплощаться не только профессионалами, но и волонтерами. «В одиночку ничего не сделаешь, нужна команда», – подчеркнул Конюхов.

Также в рейс отправился писатель Евгений Гришковец. На Северном полюсе он планирует сделать предпремьерный показ концерта-монолога, официальная премьера которого намечена на сентябрь 2021 года.

В свою очередь вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что власти региона сделали многое, чтобы на территории области реализовывались проекты по экологии, в том числе «Чистая Арктика».

«Для нас очень важно, чтобы все наши промышленные предприятия на Кольском полуострове в ускоренном режиме реализовывали свои экологические программы. За последние пять лет очень многое сделано. Мы приняли решение финансово стимулировать тех, кто переходит на чистые технологии. Мы видим, как крупные компании занимаются этим, например, идет реорганизация циклов производства в Печенгском районе. Также экологией у нас активно занимаются волонтеры, они провел уборку в Териберке, у Кольского залива. Мы хотели бы призвать всех активно участвовать в этом», – сказала она.