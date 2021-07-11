Трамп принял решение относительно участия в президентских выборах в США

Экс-глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Трампа спросили, собирается ли он побороться за пост президента. Он ответил, что уже «знает ответ» на данный вопрос, но пока «не может раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи». «Но я совершенно точно знаю свой ответ», – приводит слова бывшего президента РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США. В марте Трамп сообщил, что может принять решение о том, будет ли участвовать в выборах в США в 2024 году, после промежуточных выборов 2022 года.